Карло Анчелотти: "Не вижу повода для паники"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти высказал мнение, что, несмотря на ряд не самых удачных матчей, команде сейчас необходимо сосредоточиться на предстоящих встречах. По словам итальянского специалиста, о кризисе в игре клуба не может быть и речи.

– Я не вижу повода для паники по поводу того, что команда в последнее время не побеждает, – цитирует La Gazzetta dello Sport Анчелотти. – Однако отмечу, что нам необходимо найти свою игру в предстоящих матчах. Победа придаст нам сил и уверенности. "Бавария" должна вновь показать футбол, который приносил нам успех на старте сезона.

Команда Анчелотти в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов проиграла "Атлетико" (0:1). "Бавария" также не смогла одержать победу в домашнем матче 6-го тура чемпионата Германии против "Кельна" (1:1).