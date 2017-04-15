Карло Анчелотти: "Не хочу говорить о "Реале", все наши мысли в Леверкузене"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти перед матчем 29-го тура чемпионата Германии против "Байера" отметил, что все его мысли сосредоточены на этом поединке. По словам специалиста, об ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" команда будет думать позже.

- Я не хочу говорить о матче против "Реала", - приводит пресс-служба "Баварии" слова Анчелотти. - Сейчас мы полностью сконцентрированы на игре в Леверкузене. Нам предстоит важный матч. Мы хотим показать хороший футбол и победить. Конечно, мы недовольны тем результатом. Я хорошо знаю своих игроков и уверен, что завтра они продемонстрируют характер и индивидуальное мастерство. Я считаю, что мы можем дать достойный ответ. А потом у нас будет время, чтобы поразмышлять над ответной игрой с "Реалом".