Карло Анчелотти: "Настало время праздновать"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти считает, что его команда заслуженно выиграла чемпионат Германии. Сегодня мюнхенцы в 31-м туре обыграли "Вольфсбург" (6:0) и досрочно стали чемпионами.

- В этом сезоне команда проделала очень хорошую работу, - цитирует пресс-служба клуба Анчелотти. - Хочу поблагодарить этот фантастический клуб, мне повезло быть здесь с этими великими игроками и болельщиками, которые поддерживали нас в течение всего фантастического сезона. Мы заслужили чемпионский титул, мы играли в красивый футбол. Сейчас настало время праздновать. После этого мы подготовимся наилучшим образом к новому сезону.