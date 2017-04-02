Карло Анчелотти:" Мюллеру не обязательно играть хорошо, чтобы я ему доверял"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что всегда верит в нападающего Томаса Мюллера. 27-летний немец в этом сезоне забил всего 4 гола в 23 матчах чемпионата Германии.

- Мюллер не должен играть хорошо, чтобы убедить меня, - цитирует L'Equipe Анчелотти. - Мы все полностью уверены в его уровне. Конечно, "Бавария" - это клуб, где большая конкуренция. Мне повезло иметь фантастических игроков в составе. Это непростая ситуация, но Томас играл в этом сезоне хорошо, как обычно, и я ему доверяю. Он является не только настоящим, но и будущим этого клуба и этой команды.