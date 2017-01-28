Карло Анчелотти: "Мюллер умеет играть на любой позиции"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти поддержал полузащитника команды Томаса Мюллера, который подвергается критике за низкую результативность. По словам специалиста, Мюллер приносит пользу, не забивая мячи.

– Я не видел другого игрока атаки с такими же тактическими умениями, – цитирует ESPN Анчелотти. – Я не беспокоюсь за него. Он ментально очень силен, это победитель, который не бывает подавленным. Он мыслит позитивно и уверен в том, что делает. Тактически он очень грамотен, способен играть на любой позиции. В СМИ пишут, что он не нападающий. Но я прекрасно знаю, как использовать его на поле. И не буду просить его подражать кому-либо.