Карло Анчелотти: "Мюллер, Лам и Алаба не сыграют с "Ингольштадтом"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Томас Мюллер, а также защитники Филипп Лам и Давид Алаба не примут участия в домашнем матче 3-го тура бундеслиги с "Ингольштадтом". Игра состоится 17 сентября. Встреча начнётся в 16.30 по московскому времени.

– Алаба, Мюллер и Лам болеют и не сыграют с "Ингольштадтом", – цитирует Goal.com Анчелотти. – Арьен Роббен и Жером Боатенг недавно возобновили тренировки после полученных травм. Оба футболиста начнут встречу на скамейке запасных. Также отмечу, что восстановились Коман и Хуммельс. Игроки хорошо работали на тренировках и будут в строю.

Будем стремиться продолжить победную поступь, в поединке с "Ингольштадтом" необходимо сохранять концентрацию. В Бундеслиге любой матч может сложиться непросто. Нам будет противостоять очень быстрая команда, которая стремится показывать зрелищный футбол. Мы должны будем выложиться на 100 процентов.