Карло Анчелотти: "Мюллер больше не будет играть на фланге"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти выразил уверенность в том, что нападающий Томас Мюллер отлично подготовился к старту сезона. По словам специалиста, форвард уверен в своих силах, что очень важно для игрока атаки.

- Сейчас Мюллер находится в надлежащей форме. Он уверен в своих силах, что важно, - приводит Sport1.de слова Анчелотти. - При этом он больше не будет играть на фланге, я не вижу его на этой позиции, как другие тренеры. "Бавария" обладает хорошим составом, но в предстоящем сезоне нам будет непросто. Мы должны сыграть лучше.