18:36 | ФУТБОЛ — Германия

Карло Анчелотти: "Могу провести ротацию в матче с "Арсеналом"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что в его команде нет недовольных количеством игровой практики. По его словам, необходимость ротации состава осознают все.

– Я могу выпустить на поле только одиннадцать человек, – цитирует A Bola Анчелотти. – Так что некоторым придется оказываться на скамейке. Но все дело в высоком профессиональном уровне. Тот же Мюллер очень доволен своей ролью в команде. Он забил "Арсеналу", но он такой же важный игрок для нас, даже когда не забивает. С "Гертой" может сыграть и он, и Алькантара. Поскольку ротацию могу провести в игре с "Арсеналом".

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