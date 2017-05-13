Карло Анчелотти: "Матч с "Лейпцигом" получился сумасшедшим"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти ожидал, что матч 33-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (5:4) будет открытым. По его словам, игра получилась сумасшедшей.

- Сумасшедший матч, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Анчелотти. - Как мы и ожидали, игра получилась открытой. Обе команды уже добились своих целей в бундеслиге. "Лейпциг" мощно начал, но мы были лучше в концовке встречи. Это был очень атакующий футбол. Мы должны были лучше действовать в обороне.

"Лейпциг" в этом сезоне был фантастическим конкурентом. Они довольно неожиданно играли очень хорошо. Для них это лишь начало великолепного периода. У них молодые, мотивированные игроки. В следующем сезоне они будут выступать в Лиге чемпионов. Для них это будет великолепный опыт.