Карло Анчелотти: "Лейпциг" заслуженно занимает второе место"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти выпустит лучший состав на матч 33-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига", несмотря на досрочное чемпионство. Игра состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени.

- На матч с "Лейпцигом" будет выставлен лучший состав, - цитирует пресс-служба клуба Анчелотти. - Это будет настоящий футбольный праздник. Соперник проводит особенный сезон, они совершенно заслуженно занимают то место, которое занимают.