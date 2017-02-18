20:46 | ФУТБОЛ — Германия

Карло Анчелотти: "Левандовски – фантастический футболист"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после ничьей с "Гертой" (1:1) в гостевом матче 21-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что доволен этим результатом. Напомним, мюнхенцы ушли от поражения на шестой компенсированной минуте второго тайма благодаря голу Роберта Левандовски.

– Мы рады такому результату, потому что было тяжело, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Анчелотти. – "Герта" очень здорово провела первый тайм, использовала свой арсенал. Второй тайм складывался по-другому, там уже мы оказывали давление на соперника. Роберт Левандовски – фантастический футболист, который очень для нас важен.

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Материалы REN-TV

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