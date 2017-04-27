Карло Анчелотти: "Кубок Германии был важен для "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после полуфинального матча Кубка Германии против дортмундской "Боруссии" (2:3) отметил, что у команды были момент, которые необходимо было реализовать при счете 2:1 в пользу мюнхенцев. По его словам, у игроков теперь разочарования из-за потери этого трофея.

- Когда ты вылетаешь из турнира, то, конечно, чувствуешь разочарование, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Анчелотти. - Кубок Германии важен для нас. В первом тайме мы играли хорошо и должны были делать счет 3:1. Наша ошибка заключалась в том, что мы упустили свои моменты. Во втором тайме нам не хватало баланса. Пока что рано подводить итоги сезона. Впереди у нас еще четыре матча, мы хотим выиграть Бундеслигу.