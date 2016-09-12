Карло Анчелотти: "Клубам Германии и Италии трудно удержать топ-футболистов"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти с организационной точки зрения не увидел большой разницы между чемпионатами Италии и Германии. Специалист отметил, что в бундеслиге очень высокая посещаемость.

– С технической точки зрения я не вижу большой разницы между чемпионатами Германии и Италии, – сказал для Radio Rai Анчелотти. – Здесь, как и в Италии, сложно удержать топ-футболистов. Разница есть в атмосфере, поскольку в Германии стадионы всегда полны. В прошлом сезоне средняя посещаемость дортмундской "Боруссии" была в районе отметки 81 тысячи человек.