Карло Анчелотти: "Доволен первым полугодием в "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в интервью TZ подчеркнул, что доволен тем, как команда провела первую часть сезона. При этом, по словам итальянского специалиста, "Баварии" нужно еще прибавить.

– Прошли первые полгода вашей работы в "Баварии". Вы довольны?

– Да в принципе да. Чувствую себя здесь очень хорошо. "Бавария" – клуб с прекрасной организацией, у нас качественная команда, город очень красивый. Мне не о чем жаловаться. При этом мы можем немного прибавить, но на это еще есть время.

– В конце января уже начинается второй круг чемпионата.

– На самом деле решающая фаза стартует только в начале весны. Даже уже в феврале – с начала плей-офф Лиги чемпионов. До того момента у нас будет пара спокойных недель. Во время зимних сборов лучшим образом подготовимся ко второй части сезона. Если бы мы уже в первом круге выкладывались на полную катушку, мы бы пожалели об этом весной.