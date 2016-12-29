15:58 | ФУТБОЛ — Германия

Карло Анчелотти: "Доволен первым полугодьем в "Баварии"

0
0
0

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в интервью TZ подчеркнул, что доволен тем, как команда провела первую часть сезона. При этом, по словам итальянского специалиста, "Баварии" нужно еще прибавить.

– Прошли первые полгода вашей работы в "Баварии". Вы довольны?

– Да в принципе да. Чувствую себя здесь очень хорошо. "Бавария" – клуб с прекрасной организацией, у нас качественная команда, город очень красивый. Мне не о чем жаловаться. При этом мы можем немного прибавить, но на это еще есть время.

– В конце января уже начинается второй круг чемпионата.

– На самом деле решающая фаза стартует только в начале весны. Даже уже в феврале – с начала плей-офф Лиги чемпионов. До того момента у нас будет пара спокойных недель. Во время зимних сборов лучшим образом подготовимся ко второй части сезона. Если бы мы уже в первом круге выкладывались на полную катушку, мы бы пожалели об этом весной.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ