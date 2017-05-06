Карло Анчелотти: "Дал возможность поиграть тем, кто в этом сезоне играл не так часто"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после победы над "Дармштадтом" в матче 32-го тура чемпионата Германии (1:0) отметил, что предоставил время футболистам, мало игравшим в этом сезоне. Также он рассчитывает, что в оставшихся встречах сезона мюнхенцы сыграют лучше, чем сегодня.

- Сегодня я дал возможность поиграть футболистам, которые в течение сезона играли не так часто, - цитирует пресс-служба клуба Анчелотти. - В первом тайме мы действовали хорошо. Во втором тайме было сложнее. Нам приходилось напрягаться, чтобы контролировать ситуацию. Впереди у нас еще два матча, надеюсь, что мы будем играть лучше.