Карло Анчелотти: "Буду отдыхать 10 месяцев"

Известный наставник Карло Анчелотти, недавно уволенный из "Баварии", сообщил, что будет отдыхать до конца сезона. 58-летний итальянский специалист оставил без комментариев сообщения о конфликте с лидерами мюнхенского клуба. Напомним, что Анчелотти руководил "Баварией" с лета 2016 года.

– Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд у меня нет, – цитирует Анчелотти Football Italia. – Причины увольнения? Лучше я промолчу.