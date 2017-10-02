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21:57 | Футбол — Германия

Карло Анчелотти: "Буду отдыхать 10 месяцев"

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Карло АНЧЕЛОТТИ.Пять "но" против папы Карло. "Бавария" уволила Анчелотти

 

Известный наставник Карло Анчелотти, недавно уволенный из "Баварии", сообщил, что будет отдыхать до конца сезона. 58-летний итальянский специалист оставил без комментариев сообщения о конфликте с лидерами мюнхенского клуба. Напомним, что Анчелотти руководил "Баварией" с лета 2016 года.

– Я буду отдыхать в течение следующих 10 месяцев, так что никаких других команд у меня нет, – цитирует Анчелотти Football Italia. – Причины увольнения? Лучше я промолчу.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Shast1983.83

Через 10 месяцев добро пожаловать в СПАРТАК

22:26

James Gang

Роббен его "слил", вот и вся причина.

22:10