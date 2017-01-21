Карло Анчелотти: "Без офсайдов футбол станет другим видом спорта"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти признался, что не поддерживает нового технического директора ФИФА Марко ван Бастена, который предложил несколько идей по усовершенствованию игрового процесса в футболе. В частности, голландец предлагает ввести серию буллитов вместо серии пенальти, а также отменить офсайды и ввести новую форму штрафов вместо желтых и красных карточек.

- Разговаривал с ван Бастеном в прошлом месяце, - цитирует Bild Анчелотти. - Сказал ему, что без офсайдов футбол будет другим видом спорта. Если в ФИФА хотят играть в другой вид спорта, то так и должны сказать. Упразднить офсайды очень сложно. Я не против новых правил, но в первую очередь нужно их проверить на практике. Новые правила вводят не для меня, а для будущего поколения.