Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти признался, что не поддерживает нового технического директора ФИФА Марко ван Бастена, который предложил несколько идей по усовершенствованию игрового процесса в футболе. В частности, голландец предлагает ввести серию буллитов вместо серии пенальти, а также отменить офсайды и ввести новую форму штрафов вместо желтых и красных карточек.
- Разговаривал с ван Бастеном в прошлом месяце, - цитирует Bild Анчелотти. - Сказал ему, что без офсайдов футбол будет другим видом спорта. Если в ФИФА хотят играть в другой вид спорта, то так и должны сказать. Упразднить офсайды очень сложно. Я не против новых правил, но в первую очередь нужно их проверить на практике. Новые правила вводят не для меня, а для будущего поколения.
V0VaN
Карло Анчелотти: "Без офсайдов футбол станет другим видом спорта" ======================================================================================================= думаю? 150 лет назад не было никаких офсайдов) значит мы играли в неправильный футбол))
16:04