Карло Анчелотти: "Бавария" разочарована ничьей с "Кельном"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после ничьей с "Кельном" (1:1) в матче 6-го тура бундеслиги отметил, что его команда разочарована таким результатом.

Мюнхенцы впервые в нынешнем сезоне потеряли очки в бундеслиги. Несмотря на осечку, они продолжают лидировать в турнирной таблице. "Кельн" занимает четвертую строчку.

"В первом тайме мы хорошо контролировали игру и в итоге повели в счете. После "Кельн" играл лучше, – приводит слова Анчеллотти официальный сайт "Баварии". – Мы могли одержать победу, но и у "Кельна" были шансы. Мы разочарованы, но не беспокоимся. Мы не должны забывать, что хорошо начали сезон. Последние два матча мы провели не очень хорошо, но вера моих игроков в свои силы велика. Некоторые были очень уставшими после матча с "Атлетико". Ротация была правильной. После матчей сборной все продолжится".