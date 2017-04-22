Карло Анчелотти: "Бавария" ожидала большего от матча с "Майнцем"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после ничьей в матче 30-го тура чемпионата Германии с "Майнцем" (2:2) отметил, что его команда сыграла недостаточно компактно в первом тайме. Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая "Лейпциг" на девять очков.

- Было тяжело, но мы ожидали большего, - приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. - В первом тайме мы были не так компактны, как обычно. Мы должны были играть лучше. Во втором тайме мы были более компактны и, к счастью, смогли сравнять счет.