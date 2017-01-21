01:38 | ФУТБОЛ — Германия

Карло Анчелотти: "Бавария" может быть довольна результатом, но не игрой"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча 17-го тура бундеслиги против "Фрайбурга" (2:1) отметил, что его команда может быть довольна только результатом этой встречи. Мюнхенцы забили победный мяч в компенсированное ко второму тайму время.

- Это был сложный матч против сильного, агрессивного соперника, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Анчелотти. - В первом тайме мы играли не лучшим образом. Но мне понравился характер и воля победы, которую показали мои футболисты. Поэтому в итоге мы и одержали победу. Мы можем быть довольны результатом, но не тем, как играли.

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Материалы REN-TV

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