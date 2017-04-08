Карло Анчелотти: "Бавария" готова к "Реалу"

Главный тренер "Баварии" после победы над дортмундской "Боруссией" (4:1) в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что команда провела очень хорошую игру. По словам итальянца, его подопечные готовы к противостоянию 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом".

– Мы одержали шикарную победу, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Анчелотти. – Я горжусь своими игроками. Мы готовы к матчу с "Реалом". Мы провели очень хорошую игру. Первый тайм было открыым, потому что дортмундцы были опасны в атаке. У соперника были хорошие атаки. Но гол Роббена предрешил исход встречи, после него мы контролировали поединок. До того момента игра была равной. Для нас это хороший результат после хорошего выступления.