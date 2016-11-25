22:31 | ФУТБОЛ — Германия

Карло Анчелотти: "Бавария должна показать, какие выводы сделала после игры с "Ростовом"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии игры 12-го тура чемпионата Германии против "Байера" посетовал на не лучшую физическую форму своих подопечных. Специалист подчеркнул, что его команду ждет тяжелый матч.

– Наша проблема заключается не в тактической схеме, а в физическом состоянии игроков, – цитирует Bild Анчелотти. – В предстоящей игре мы должны показать, какие выводы сделали из игры против "Ростова". Необходимо быть более сконцентрированными, играть более компактно. "Байер" – тяжелый соперник, нас ждет трудный матч, но своей работой мы должны добиться победы.

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