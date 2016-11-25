Карло Анчелотти: "Бавария должна показать, какие выводы сделала после игры с "Ростовом"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии игры 12-го тура чемпионата Германии против "Байера" посетовал на не лучшую физическую форму своих подопечных. Специалист подчеркнул, что его команду ждет тяжелый матч.

– Наша проблема заключается не в тактической схеме, а в физическом состоянии игроков, – цитирует Bild Анчелотти. – В предстоящей игре мы должны показать, какие выводы сделали из игры против "Ростова". Необходимо быть более сконцентрированными, играть более компактно. "Байер" – тяжелый соперник, нас ждет трудный матч, но своей работой мы должны добиться победы.