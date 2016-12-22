Карло Анчелотти: "Бавария" должна была стать лучше, и она стала"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча 16-го тура чемпионата Германии с "Лейпцигом" (3:0) выразил удовлетворение игрой своих подопечных и результатом встречи. Специалист особенно отметил первые полчаса в исполнении мюнхенцев.

– Первые 30 минуты были идеальны в том, что касается темпа и построения игры, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. – Мы были очень агрессивны и с самых первых минут контролировали ход матча. После первого гола матч развивался в нашу пользу. Победа придала нам уверенности в силах. Мы должны были стать лучше, и мы стали лучше.