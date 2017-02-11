Карло Анчелотти: "Бавария" была вознаграждена в матче против "Ингольштадта"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после победы над "Ингольштадтом" (2:0) в гостевом матче 20-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что три очка дались команде непросто. Напомним, первый гол мюнхенцы забили на 90-й минуте.

– Мы одержали важную победу, которую добыли в упорной борьбе, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Анчелотти. – Во втором тайме нам пришлось существенно прибавить и в конце мы были вознаграждены. Нужно было пробовать все и искать свободные зоны. "Ингольштадт" здорово играл в защите, но нам, все же, удалось победить.