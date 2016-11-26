Карло Анчелотти: "Бавария" была в порядке в матче с "Байером"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после победы над "Байером" (2:1) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии против "Байера" подчеркнул, что команда правильно отреагировала на неудачи в последних играх. Также итальянский специалист поздравил с удачным началом сезона лидирующий в таблице "Лейпциг".

– Мы были в порядке, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Анчелотти. – На протяжении сезона бывают моменты, когда гораздо важнее просто одержать победу, чем хорошо играть. Последние два матча нам не удались, команда отреагировала на это. Поздравляю "Лейпциг" с отличным сезоном, но в итоге решающее значение будет иметь то, кто будет на первой строчке таблицы в конце.