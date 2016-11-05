Карло Анчелотти: "Баварии" не повезло, но таков футбол"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после ничьей с "Хоффенхаймом" (1:1) в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что в концовке встречи его команде немного не повезло. При этом, по словам Анчелотти, "Бавария" играла с очень серьезным соперником.

– К концу встречи нам не повезло, мы дважды попали в штангу, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Анчелотти. – Вначале у нас были проблемы. После 30 минут мы начали контролировать игру, действовали более интенсивно, создали много моментов. Но иногда таков футбол. В общем и целом хорошо, потому что мы играли против очень хорошего соперника. Мы хорошо подошли к этой встрече.