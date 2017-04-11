Карл-Хайнц Румменигге: "В "Реале" знают, что трансфер Левандовски невозможен"

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что клуб никогда не вел переговоры с "Реалом" о возможном трансфере нападающего Роберта Левандовски. Ранее появлялись слухи о том, что поляк может перебраться в мадридский клуб.
– Когда мы общались с Флорентино Пересом, имя Левандовски ни разу не упоминалось, – цитирует AS Румменигге. – Мы оба знаем, что такой трансфер невозможен. Мы не расстаемся с игроками, которых считаем основными. И "Реал" делает то же самое. Элитные клубы уважают себя и друг друга.
Бармалей3000
В России где элита, была надежда на Зенит и Анжи, но увы!!!!
13:14
Ботаникум
Роберт - штучный продукт и "Баварии", метящей в лидеры европейского клубного футбола, уступать своего лидера атаки прямому конкуренту за главенство в Европе ПРОСТО ГЛУПО. Левандовски и Обамеянг вряд ли заменит, т. к. их манера игры всё-таки отличается: поляк, по-моему, более умный игрок.
13:07