Карл-Хайнц Румменигге: "В "Баварии" никому не гарантировано место в основном составе"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что ни один футболист не может рассчитывать на место в основном составе. По его словам, в контрактах игроков такой пункт отсутствует.

Напомним, что нападающий мюнхенцев Томас Мюллер был разочарован тем, что не вышел на поле в матче 2-го тура чемпионата Германии с "Вердером" (2:0).

– В "Баварии" нет ни одного футболиста, которому было бы гарантировано место в составе. В контрактах наших игроков такие пункты отсутствуют, – приводит Goal.com слова Румменигге. – Это касается и Нойера, о котором можно сказать, что он стопроцентно первый номер. С Мюллером нет проблем. Все будут довольны, если он будет забивать и показывать хорошую игру.