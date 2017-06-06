Карл-Хайнц Румменигге: "У "Баварии" есть цели на трансферное окно"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге отметил, что у клуба уже есть четкие планы на летнее трансферное окно. Также он подчеркнул, что команда провела хороший сезон, завоевав чемпионский титул.

- Это был неплохой сезон, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Румменигге. - Мы выиграли чемпионат с отрывом в 15 очков, что показывает нашу работу. В других турнирах неудача нам не улыбнулась, но говорить, что сезон неудачный, нельзя. Сейчас нужно продолжить трансферную деятельность. Мы уже определили круг претендентов вместе с Анчелотти.