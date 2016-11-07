Карл-Хайнц Румменигге: "Тухель правильно поступил с Обамеянгом"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказал мнение о том, что руководство дортмундской "Боруссии" и главный тренер Томас Тухель правильно поступили с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом. Игрок был наказан клубом за несанкционированную поездку в Италию накануне матча группового этапа Лиги чемпионов со "Спортингом" (1:0). После наказания габонский форвард вышел на поле в гостевом матче 10-го тура чемпионата Германии против "Гамбурга" (5:2), в котором игрок стал автором покера.

- Милан – отличное место, - приводит Sport1.de слова Румменигге. - Я могу подтвердить это, поскольку три года жил в этом городе. Считаю, тренер все сделал правильно. Обамеянг забил четыре гола "Гамбургу", так что мои сердечные поздравления.

"Бавария" встретится с "Боруссией" из Дортмунда в матче 11-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 19 ноября.