Карл-Хайнц Румменигге: "Роббен - один из лучших полузащитников в мире"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге после того, как мюнхенский клуб продлил контракт с полузащитником Арьеном Роббеном, отметил, что голландец является одним из лучших игроков в мире в своем амплуа. По его словам, клуб очень рад продолжению сотрудничества с футболистом, которое продлится до 2018 года.

– Роббен является одним из лучших игроков в мире в своем амплуа, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Румменигге. – Арьен играет в "Баварии" уже почти 8 лет, и за это время он сумел стать неотъемлемой частью нашего клуба. Мы очень рады, что продлению контракта с Робеном до конца года. Уверен, игрок продолжит приносить пользу мюнхенскому клубу.