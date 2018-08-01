Карл-Хайнц Румменигге: "Павар в "Баварии"? У нас хватает защитников"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию об интересе клуба к автору лучшего гола ЧМ-2018, защитнику "Штутгарта" Бенжамену Павару. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что мюнхенцы уже согласовали условия контракта с 22-летним французом.

– Станем ли мы покупать Павара, если уйдет Боатенг? Нет, – цитирует Sky Sports Румменигге. – У нас есть Хуммельс, Зюле, а также Мартинес, который может сыграть в защите, и Алаба. Кроме того, двое молодых – Лукас Май и Крис Ричардс.

Напомним, Павар выступает за "Штутгарт" с 2016 года. Его контракт со "швабами" рассчитан до лета 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в 40 миллионов евро.