Карл-Хайнц Румменигге: "Неймар стоит дороже стадиона"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что его клуб не стал бы покупать у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Именно столько заплатил за бразильца "ПСЖ" этим летом.

– Я подумал, что важнее: Неймар или наш стадион, – цитирует Bild Румменигге. – Конечно, логично сказать, что стадион для нас более важен. А трансфер Неймара вышел дороже стадиона. Я не хочу участвовать в этом безумии.