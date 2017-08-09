16:18 | Футбол — Германия

Карл-Хайнц Румменигге: "Неймар стоит дороже стадиона"

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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что его клуб не стал бы покупать у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Именно столько заплатил за бразильца "ПСЖ" этим летом.

– Я подумал, что важнее: Неймар или наш стадион, – цитирует Bild Румменигге. – Конечно, логично сказать, что стадион для нас более важен. А трансфер Неймара вышел дороже стадиона. Я не хочу участвовать в этом безумии.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82

Бред какой, он инфляцию то считает? "Альянц-Арена" стоила 340 млн евро с учетом инфляции 546 млн евро.

17:14

Bache Gabrielsen

Ну это смотря какого стадиона. Новый зенитовский стадион стоит больше Неймара, Месси и Суареса вместе взятых !

16:54

баламошка

Не надоело ныть, старый фриц?

16:22