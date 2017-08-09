Карл-Хайнц Румменигге: "Неймар стоит дороже стадиона"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что его клуб не стал бы покупать у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Именно столько заплатил за бразильца "ПСЖ" этим летом.
– Я подумал, что важнее: Неймар или наш стадион, – цитирует Bild Румменигге. – Конечно, логично сказать, что стадион для нас более важен. А трансфер Неймара вышел дороже стадиона. Я не хочу участвовать в этом безумии.
Millwall82
Бред какой, он инфляцию то считает? "Альянц-Арена" стоила 340 млн евро с учетом инфляции 546 млн евро.
17:14
Bache Gabrielsen
Ну это смотря какого стадиона. Новый зенитовский стадион стоит больше Неймара, Месси и Суареса вместе взятых !
16:54
баламошка
Не надоело ныть, старый фриц?
16:22