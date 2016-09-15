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Карл-Хайнц Румменигге: "МЮ" не смог приобрести Санчеша из-за неопределенности по тренеру"

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Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что "Манчестер Юнайтед" хотел заполучить Ренату Санчеша, но трансфер не состоялся из-за неопределенности по поводу нового главного тренера. 19-летний хавбек в конце прошлого сезона перешел из "Бенфики"​ в мюнхенский клуб.

- Мы точно знали, что у Ренату Санчеша было конкретное предложение от "Манчестер Юнайтед", - цитирует Bild Румменигге. - Слышал, что "МЮ" тогда не смог завершить сделку, так как руководство не знало, кто будет новым тренером.

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