Карл-Хайнц Румменигге: "Мы были бы безумцами, если бы не думали о подписании контракта с Горецкой"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге намекнул, что полузащитник "Шальке" Леон Горецка входит в сферу интересов клуба. Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой 22-летний хавбек летом перейдет в команду из Мюнхена.

- Мы были бы безумцами, если бы не думали о подписании контракта с игроком сборной Германии, у которого истекает соглашение, - цитирует Sky Румменигге. - Теперь игроку предстоит решить. Было бы здорово, если бы, в конце концов, он выбрал "Баварию".

Все топ-клубы, такие как "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", хотят подписать его. Так что, это совершенно нормально, что немецкий топ-клуб тоже интересуется им.

Напомним, Горецка выступает за "Шальке" с 2013 года. В этом сезоне он принял участие в 12 матчах на клубном уровне, забив в них 4 мяча.