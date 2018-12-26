Карл-Хайнц Румменигге: "Хаби Алонсо будет отличным тренером"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что ждет возвращения в клуб экс-полузащитника Хаби Алонсо. 37-летний испанец в 2017 году завершил карьеру и покинул мюнхенский клуб. Сейчас он тренирует детскую команду "Реала".

– Хотел бы, чтобы Хаби Алонсо вернулся в "Баварию" однажды, – цитирует Kicker Румменигге. – В настоящее время он развивается как тренер. Я думаю, что он будет отличным тренером. Алонсо источает естественный авторитет, и во время карьеры у него были лучшие тренеры.