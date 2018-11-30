Карл-Хайнц Румменигге: "Есть желание, чтобы Ковач долго возглавлял "Баварию"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге отметил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру Нико Ковачу. Специалиста в Германии критикуют, поскольку "Бавария" занимает пятое место в бундеслиге после 12 туров с отставанием от лидера в девять очков.

– Есть желание долго работать с Ковачем, – цитирует AZ Румменигге. – Я хочу, чтобы он был с нами и в следующем году, и в 2020-м. Этот тренер хорошо понимает "Баварию". У него сильный характер. Мне нравится этот человек.

Я вижу, как он пытается изменить ситуацию. Кое-что нужно поменять. Результаты должны прийти. Пятое место – это не та позиция, где мы должны находиться.