Карл-Хайнц Румменигге: "Если против "Баварии" так продолжат играть, мы не наберем 11 здоровых игроков"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге призвал судей жестче наказывать соперников, которые наносят травмы его игрокам. С таким заявлением он выступил после травм Корантена Толиссо и Рафиньи.

– Мы ждем, что Немецкий футбольный союз и судьи будут защищать игроков, – цитирует L’Equipe Румменигге. – Манера, в которой соперники играют против нас, неприемлема. Это нужно менять. Это не может так продолжаться, иначе мы не наберем 11 здоровых игроков к 10-му туру чемпионата. Команды часто мотивируются публикой, которая призывает остановить "Баварию" любыми способами. Это несправедливо.