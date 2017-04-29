23:14 29 апреля | ФУТБОЛ — Германия

Карл-Хайнц Румменигге: "Чемпионство в пятый раз подряд - это нечто невероятное"

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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге счастлив, что мюнхенцы стали чемпионами Германии в пятом сезоне подряд. Сегодня подопечные Карло Анчелотти разгромили "Вольфсбург" (6:0) и досрочно выиграли турнир.

- Победа в чемпионате Германии - это самый почетный титул, - цитирует пресс-служба клуба Румменигге. - Мы стали чемпионами в пятый раз подряд. Это нечто невероятное! Мы провели хороший сезон и совершенно заслуженно стали чемпионами.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/04/mia-5an-mia-fcb-feiert-funften-titel-in-folge

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