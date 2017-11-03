Карл-Хайнц Румменигге: "Анчелотти сказал, что я ему больше не начальник, но остался хорошим другом"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге отметил, что даже после увольнения Карло Анчелотти сохраняет хорошие отношения со специалистом. Напомним, что итальянец покинул мюнхенский клуб 28 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды. Клуб вновь возглавил Юпп Хайнкес.

– После того матча с "ПСЖ" у меня была очень неприятная беседа с Анчелотти, – цитирует Sky Румменигге. – Тогда он мне сказал, что я больше ему не начальник, но остался хорошим другом. Эти слова прекрасно отражают действительность.