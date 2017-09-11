Карл-Хайнц Румменигге: "Агент Левандовски опять навредил игроку"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге остался недоволен словами нападающего Роберта Левандовски про клуб. Польский форвард заявил, что мюнхенцы не могут игрокам платить столько, сколько платит "ПСЖ" и "Барселона".

- Было бы очень жаль, если бы Левандовски действительно так думал, - цитирует Bild Румменигге. - Лояльность - часть ДНК "Баварии", которая очень важна для наших поклонников. Долгое время у нас была серьезная и успешная философия, которая принесла нам большие успехи. Я придерживаюсь нашего вектора, который подразумевает сокращение расходов.

Очевидно, что Роберта раздражают трансферы "ПСЖ", он работает с нами в качестве футболиста и зарабатывает много денег. Я сожалею о том, что он сказал. Тот, кто публично критикует клуб или его товарищей по команде, лично столкнется со мной. Однако не стоит забывать, что в прошлом сезоне уже появлялись ложные заявления после матча с "Фрайбургом", где Роберт якобы утверждал, что его недостаточно поддерживают.

Не думаю, что сила игрока настолько высока. И Левандовски видит это, когда смотрит на свой контракт. Он подписал соглашение до 2021 года без суммы выкупа. К сожалению, его агент часто является его голосом. Это было и здесь. Интервью было организовано вокруг "Баварии", и он навредил Роберту.