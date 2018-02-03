Карикатура дня. БЭТшуайи - герой, которого заслужила "Боруссия"

Известный карикатурист Омар Момани посвятил рисунок новичку дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи, который в дебютном матче за новый клуб оформил дубль - "шмели" обыграли "Кельн" (3:2) в матче чемпионата Германии. После встречи бельгийский форвард признался, что ему нравятся цвета клуба, совпадающие с логотипом Бэтмена.

"БЭТшуайи в Дортмунде", - говорится в подписи к карикатуре.

Отметим, что бывший форвард дортмундцев Пьер-Эмерик Обамеянг, этой зимой перешедший в "Арсенал", и действующий игрок "шмелей" Марко Ройс праздновали один из голов в ворота соперников, надев маски Бэмена и Робина.