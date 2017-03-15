Калу продлил контракт с "Гертой"

"Герта" на официальном сайте объявила о подписании нового контракта с нападающим Саломоном Калу. Подробности нового соглашения с 31-летним ивуарийцем не разглашается. Срок действия прежнего договора игрока заканчивался этим летом. В текущем сезоне Калу, выступающий за немецкий клуб с 2014 года, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи в 21 матче.

– Чувствую себя очень хорошо в Берлине и "Герте" с большим количеством планов, – отметил Калу. – Хочу гарантировать, что команда будет продолжать развиваться, как и в последние годы.