Издевательский штрафной менхенгладбахской "Боруссии". Видео

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Кристоф Крамер в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга" (3:0) стал автором одного из самых курьезных голов сезона. В концовке первого тайма при счете 2:0 судья Тобиас Штилер назначил штрафной в ворота гостей, который привел к спорному, по мнению "волков", забитому мячу.

После нарушения правил вратарь "Вольсбурга" Кун Кастелс занял позицию у ближней штанги и стал выстраивать стенку. В этот момент Крамер спросил у рефери, можно ли нанести удар без свистка. Тот дал ответ. Полузащитник воспользовался полученной информацией, спокойно подвинул одноклубника от мяча и точно пробил в практически пустые ворота.