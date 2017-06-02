Ивица Олич: "Завершу ли я карьеру? Пока не буду говорить об этом"

Нападающий "Мюнхена 1860" Ивица Олич отметил, что записался на тренерские курсы. 37-летний хорват выступал в России за ЦСКА с 2003 по 2007 год.

- Вылет "Мюнхена 1860" из второго дивизиона чемпионата Германии – очень печальное событие, - приводит Bild слова Олича. – Это все, что я могу сказать. После последнего матча я попрощался с командой. После того, как я почти год не играл в "Гамбурге", я не хотел опускать руки. Хотелось завершить карьеру играя, а не сидя на скамейке запасных.

Означает ли это, что я завершу карьеру? Пока не буду говорить об этом. Год назад я сказал, что прекращаю играть, однако не сделал этого. Могу сказать, что я записался на курсы тренеров в Загребе. Они начнутся этим летом и будут идти на протяжении целого года.