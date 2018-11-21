Источник: Кан - главный претендент на должность президента "Баварии"

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан может стать президентом клуба, сообщает немецкие СМИ. Он является главным претендентом на этот пост в будущем.

По данным Sport Bild, знаменитый футболист пользуется доверием нынешнего президента клуба Ули Хенесса. Именно его президент видит в качестве своего преемника. 66-летний Хенесс недавно объявил, что в ближайшие два-три года он уйдет со своего поста и уступил место другому. Не исключено, что Кан станет сначала спортивным директором, а затем президентом.

Также сообщается, что пока неизвестно, останется ли на своем посту генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге. Его контракт истекает в 2019 году.

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