07:59 | Футбол — Германия

Источник: 17-летний форвард "Ванкувера" Дэвис перейдет в "Баварию" за 13 миллионов долларов


Нападающий клуба MLS "Ванкувер Уайткэпс" Альфонсо Дэвис станет игроком "Баварии", сообщает MLS Transfers. Переход, по данным источника, состоится 1 января.

 

Также сообщается, что немецкий клуб заплатит за него 13 миллионов долларов, что станет новым трансферным рекордом MLS. Еще два миллиона "Ванкувер" может получить в виде бонусов. "ПСЖ" в последний момент пытался купить игрока за 16 миллионов, но опоздал.

17-летний канадский форвард в текущем сезоне провел 20 матчей в MLS и забил три мяча при шести голевых передачах.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/

К комментариям
0