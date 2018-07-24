Источник: 17-летний форвард "Ванкувера" Дэвис перейдет в "Баварию" за 13 миллионов долларов

Нападающий клуба MLS "Ванкувер Уайткэпс" Альфонсо Дэвис станет игроком "Баварии", сообщает MLS Transfers. Переход, по данным источника, состоится 1 января.

Source: Alphonso Davies to Bayern a done deal. Will transfer on January 1st. PSG came in late with $16M offer but was too late. – MLS Transfers (@MLSTransfers) 24 июля 2018 г.

Также сообщается, что немецкий клуб заплатит за него 13 миллионов долларов, что станет новым трансферным рекордом MLS. Еще два миллиона "Ванкувер" может получить в виде бонусов. "ПСЖ" в последний момент пытался купить игрока за 16 миллионов, но опоздал.

17-летний канадский форвард в текущем сезоне провел 20 матчей в MLS и забил три мяча при шести голевых передачах.