"Ингольштадт" вылетел из бундеслиги

"Фрайбург" на своем поле разделил очки с "Ингольштадтом" (1:1) в матче 33-го тура чемпионата Германии. На гол Максимилиана Филиппа гости ответили мячом Дарио Лескано. Хозяева остались на шестом месте в таблице.

"Ингольштадт", несмотря на заработанное очко, официально лишился шансов на сохранение прописки в элите. От занимающего 15-е место "Вольфсбурга" за тур до финиша его отделяет пять очков.

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33-й тур

"Фрайбург" – "Ингольштадт" – 1:1 (1:1)

Голы: Филипп, 31 (1:0). Лескано, 43 (1:1).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Игневски, Гюнтер, Кемпф, Хефлер, Абраши, Хаберер, Онур Булут (Грифо, 57), Филипп (Штенцель, 75), Нидерлехнер (Петерсен, 63).

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер (Юнг, 87), Тиссеран, Хадергьонай (Киттель, 62), Гросс, Коэн, Рожер (Моралес, 62), Леки, Лескано.

Предупреждения: Хадергьонай, 45. Рожер, 61. Лескано, 69. Гульде, 71. Абраши, 90+2.

Судья: Данкерт.

13 мая. Фрайбург. Стадион "Шварцвальд Штадион".