"Ингольштадт" уволил главного тренера

Главный тренер "Ингольштадта" Маркус Каучински покинул свой пост. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, специалист уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды в чемпионате Германии. После десяти туров "Ингольштадт" набрал всего два очка и занимает 17-е место в турнирной таблице бундеслиги.

Отметим, что для 46-летнего Каучински этот опыт работы был первым в высшем дивизионе. Ранее он работал с "Карлсруэ" во второй бундеслиге на протяжении четырех лет.