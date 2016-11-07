14:47 | ФУТБОЛ — Германия

"Ингольштадт" уволил главного тренера

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Главный тренер "Ингольштадта" Маркус Каучински покинул свой пост. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, специалист уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды в чемпионате Германии. После десяти туров "Ингольштадт" набрал всего два очка и занимает 17-е место в турнирной таблице бундеслиги.

Отметим, что для 46-летнего Каучински этот опыт работы был первым в высшем дивизионе. Ранее он работал с "Карлсруэ" во второй бундеслиге на протяжении четырех лет.

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